МИР Short News

Интерпол не будет объявлять Трампа в розыск по запросу Ирана

Интерпол не будет рассматривать запрос судебных властей Ирана об объявлении президента США Дональда Трампа в международный розыск за убийство генерала Касема Сулеймани.

Как сообщили российскому агентству ТАСС в штаб-квартире организации, удовлетворение запроса Ирана противоречило бы внутренним правилам Интерпола. Представитель организации сослался на ст. 3 конституции Интерпола, которая "строго запрещает предпринимать какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера".

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".