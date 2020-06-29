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Иран выдал ордер на арест Трампа

Президента США Дональда Трампа и еще 35 человек, в том числе высокопоставленных американских политиков и военачальников, прокуратура Тегерана обвинила в причастности к убийству иранского генерала Касема Сулеймани и терроризме.

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В Иране заявили, что продолжат преследование Трампа даже после того, как его президентская каденция закончится
В Иране заявили, что продолжат преследование Трампа даже после того, как его президентская каденция закончится
Фото: EPA

Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа по делу об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом 29 июня проинформировал прокурор Тегерана Али Алкаси Мехр, сообщило агентство Fars News.

Кроме Трампа, обвинения в причастности к убийству и терроризме выдвинули против 35 человек, в том числе высокопоставленных американских политиков и военачальников, сказал Мехр. Он не назвал их фамилии. Иран выдал ордер на арест всех этих лиц.

Мехр сообщил, что Иран обратится в Интерпол с просьбой выпустить на всех фигурантов списка так называемые красные карточки. Это означает, что страна просит о содействии в их розыске для экстрадиции.

Прокурор подчеркнул, что Иран продолжит преследование Трампа даже после того, как его президентская каденция закончится.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на пресс-конференции в Саудовской Аравии назвал инициативу Ирана "пропагандистским трюком", сообщил телеканал Al Jazeera. По словам Хука, она носит политический характер и не имеет ничего общего с национальной безопасностью, международным миром или содействием стабильности.

Интерпол и администрация Трампа пока не прокомментировали заявление Мехра. Но, как предположили журналисты CNBC, маловероятно, что Интерпол выполнит просьбу Ирана, поскольку принципы организации запрещают ей предпринимать любые действия политического характера. Телеканал напомнил, что "красные карточки" позволяют местным правоохранительным органам задерживать лиц от имени запрашивающей страны, хотя они не являются гарантией, что страна выдаст подозреваемых.

В ночь на 3 января 2020 года США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.

Убийство Сулеймани усугубило напряженность между США и Ираном и косвенно спровоцировало катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что борт МАУ сбили по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Теги: США, Иран, Интерпол, Дональд Трамп, Касем Сулеймани, Брайан Хук
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