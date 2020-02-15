Глава МИД Ирана: Мы были на грани войны с США

В разгар кризиса внешнеполитические ведомства Ирана и США обменялись гневными письмами, причем послание американского госсекретаря Майка Помпео было "менее вежливым", заявил глава иранского МИД Джавад Зариф. По его мнению, политика Штатов поставила регион "на край пропасти".

Зариф назвал Сулеймани миротворцем, а политику США в регионе Персидского залива – основанной на дезинформации Фото: ЕРА

В январе Иран и США оказались на грани войны, к этому привела "ошибочная политика" администрации президента Дональда Трампа, основанная "на дезинформации, невежестве и высокомерии". Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News в Мюнхене 14 февраля заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

По его словам, регион находился "на краю пропасти".

Внешнеполитические ведомства Ирана и США в разгар кризиса обменялись гневными письмами, причем послание госсекретаря Майка Помпео было "менее вежливым" и содержало угрозы, заявил иранский министр. Он предложил журналисту поинтересоваться у Помпео содержанием письма.

Отношения и сейчас остаются крайне напряженными, признал глава иранского МИД. По его мнению, люди, инициировавшие кризис, должны осознать возможные последствия и отступить.

Говоря о ракетной атаке на американские базы в Ираке 8 января, Зариф подчеркнул, что Иран "не собирался никого убивать", а хотел послать сообщение Штатам о готовности нанести ответный удар в случае убийства иранцев.

Операцию, в ходе которой были выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани" – по имени генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате удара беспилотника США по международному аэропорту Багдада.

Зариф утверждает, что вопреки мнению американцев, Сулеймани в Ираке пытался удержать местных ополченцев от военных операций и хотел разрядить ситуацию, сложившуюся после декабрьских атак на американское посольство в Багдаде.