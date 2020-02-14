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В Иране заявили, что готовы нанести удар по США и Израилю в случае "малейшей ошибки"

13 февраля на церемонии, посвященной 40 дням с момента убийства главы элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" Кассема Сулеймани, военные чиновники из Корпуса стражей исламской революции пригрозили США и Израилю военным ударом.

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В Иране прошла церемония, посвященная памяти Сулеймани
В Иране прошла церемония, посвященная памяти Сулеймани
Фото: ЕРА

Иран готов нанести удар по США и Израилю, если они совершат "хоть малейшую ошибку". Об этом 13 февраля в эфире государственного ТВ страны сообщил командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами, пишет Reuters.

Он выступал на церемонии, посвященной 40 дням с момента убийства главы элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" Кассема Сулеймани.

Агентство отмечает, что ранее один из иранских военных чиновников заявил, что убийство Сулеймани приведет к освобождению Иерусалима.

Сегодня Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что этой ночью израильские военно-воздушные силы нанесли удар по проиранским военным объектам вблизи сирийской столицы Дамаск. В результате погибли не менее семи человек – четыре "иранских офицера" и трое сирийцев, в их числе двое офицеров регулярной армии.

Удар был нанесен вскоре после прибытия в аэропорт Дамаска грузового самолета, отметили правозащитники.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 

В ночь на 8 января КСИР обстрелял американскую авиабазу Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой были выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

После атаки на американские военные базы в Ираке Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Теги: США, Иран, Израиль, убийство, обстрелы, ракеты, Дамаск, Касем Сулеймани, Корпус стражей исламской революции, Хоссейн Салами
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