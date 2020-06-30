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Во время телефонных разговоров Трамп называл Меркель "глупой", Мэй – "дурой", а Ким Чен Ыну хвастался своим богатством и гениальностью – СМИ

Собеседник CNN назвал стиль общения по телефону президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель очень агрессивным, а с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй – унизительным и издевательским. По данным телеканала, часто во время переговоров Трамп проявлял некомпетентность, а перед некоторыми лидерами – например, перед лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным – хвастался достижениями.

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По данным CNN, чаще всего Трамп разговаривает по телефону с президентом Турции
По данным CNN, чаще всего Трамп разговаривает по телефону с президентом Турции
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп часто был неподготовленным к телефонным переговорам с иностранными лидерами, а в некоторых случаях его манера общения была оскорбительной для собеседников, сообщил 30 июня телеканал CNN, которому стало известно содержание сотен телефонных переговоров главы Белого дома.

Чаще всего, по данным источников телеканала, Трамп разговаривал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Иногда они связывались по два раза в неделю. По распоряжению главы Белого дома Эрдоган мог звонить ему напрямую. Собеседники CNN утверждают, что американский президент в ходе этих бесед нередко проявлял некомпетентность в ближневосточных делах. Эрдоган, в свою очередь, постоянно уговаривал Трампа пойти Турции на уступки. 

Эрдоган был настолько хорошо осведомлен, когда можно беспрепятственно связаться с Трампом, что некоторые чиновники Белого дома пришли к выводу: турецкие службы безопасности в Вашингтоне отслеживали расписание американского президента и передавали эту информацию Эрдогану. Турецкий президент иногда дозванивался до Трампа, когда тот играл в гольф.

По данным CNN, в беседах Трамп регулярно издевался и унижал главных союзников США – лидеров Франции, Германии, Великобритании, Канады и Австралии. Например, разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном нередко сопровождались перепалками. Макрон убеждал Трампа поменять политику в области изменения климата и ядерной сделки с Ираном, в ответ американский президент устраивал "словесные порки" и критиковал коллегу за недостаточные расходы на НАТО и слишком либеральную политику в отношении мигрантов.

Но его самые жесткие нападки были направлены на двух женщин – бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и канцлера Германии Ангелу Меркель, выяснил телеканал. Трамп называл Мэй "дурой", говорил, что она уязвима и недостаточно смелая, а Меркель называл "глупой" и утверждал, что она "находится в кармане у россиян". Собеседник CNN назвал стиль общения Трампа с Меркель очень агрессивным, а с Мэй – унизительным и издевательским. 

Источник телеканала в Германии сообщил, что тональность высказываний Трампа была настолько "необычной", что Берлин принял специальные меры, чтобы засекретить содержание разговоров. 

По словам собеседников CNN, во время бесед с Трампом Меркель оставалась спокойной и невозмутимой, а Мэй начинала волноваться и нервничать. 

К переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп, по словам источников CNN, тоже практически никогда не готовился. Во время звонков он говорил в основном о себе, о своих "беспрецедентных" успехах в развитии экономики США и унижал своих предшественников, называя их "слабаками" и "имбецилами". Собеседники телеканала считают, что Трамп как будто добивался одобрения и восхищения Путина, при этом завышал роль России в мире и тем самым "нивелировал  преимущество, которого Америка с трудом добилась во время холодной войны".

В разговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом и лидером КНДР Ким Чен Ыном Трамп также унижал своих предшественников, называя их "идиотами", хвастался своим богатством, говорил о своей гениальности и великих достижениях на посту президента.

Один из собеседников телеканала резюмировал, что Трамп был жестким в телефонных разговорах с теми, кого считал слабаками, и слабым с теми, с кем должен был быть жестким. 

Источники телеканала усомнились, что со временем Трамп стал более подготовленным к переговорам. Скорее всего, считают они, президент США продолжает верить, что он может очаровать или запугать практически любого иностранного лидера.

После выхода материала заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэттьюз заявила, что Трамп – "переговорщик мирового уровня", который последовательно продвигает интересы США на мировой арене. 

Миллиардер Дональд Трамп был избран главой государства в ноябре 2016 года, 20 января 2017-го состоялась его инаугурация. Следующие выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Трамп намерен принять в них участие. 

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Трамп "не пригоден для работы" главой государстваПо его словам, все действия Трампа на посту президента были направлены только на его переизбрание.

Теги: Владимир Путин, США, Ангела Меркель, Реджеп Эрдоган, Белый дом, Дональд Трамп, Тереза Мэй, Эммануэль Макрон, Мухаммед ибн Салман
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