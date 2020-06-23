Трамп назвал Болтона некомпетентным лжецом

Президент США Дональд Трамп заявил, что, назначая Джона Болтона на пост советника по национальной безопасности, дал ему шанс, который тот не оправдал.

Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп назвал своего бывшего советника Джона Болтона некомпетентным лжецом. Об этом он написал в своем Twitter 22 июня.

"Я дал шанс Джону Болтону, который не мог получить одобрение Сената, потому что его считали чокнутым и не любили. Мне всегда нравится слышать разные точки зрения. Он оказался крайне некомпетентным и лжецом", – отметил Трамп.

I gave John Bolton, who was incapable of being Senate confirmed because he was considered a wacko, and was not liked, a chance. I always like hearing differing points of view. He turned out to be grossly incompetent, and a liar. See judge’s opinion. CLASSIFIED INFORMATION!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020

Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. По словам Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном "очень большие ошибки" и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.

В США выходит книга Болтона The Room Where It Happened ("Комната, где это произошло"). Она должна поступить в продажу 23 июня.

16 июня администрация Трампа подала судебный иск против Болтона, требуя запретить печать мемуаров, поскольку они "изобилуют секретной информацией". Глава Белого дома пригрозил бывшему советнику "очень серьезными криминальными проблемами", если книга таки будет опубликована. Федеральный суд округа Колумбия отказал администрации президента Трампа в требовании запретить выход книги бывшего советника.

Американские СМИ опубликовали отрывки из книги Болтона. Бывший советник Трампа привел в мемуарах несколько историй, когда президент США делал нелепые заявления о международных делах. Например, в 2018 году, накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, Трамп интересовался у помощников, является ли Финляндия частью России или это "некий российский сателлит". Кроме того, Болтон рассказал, что в частном порядке Трамп не раз выражал недовольство санкциями и другими ограничительными мерами, введенными в отношении России, "подолгу ворчал и жаловался", хотя публично их отстаивал.