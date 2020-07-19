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Трамп заявил, что в случае победы Байдена в США произойдет "невообразимое"

Президент США Дональд Трамп считает, что участника президентской кампании Джо Байдена "полностью контролируют" радикальные левые демократы.

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Трамп снова баллотируется в президенты США
Трамп снова баллотируется в президенты США
Фото: ЕРА

В случае победы на выборах президента США представителя Демократической партии Джо Байдена страну ожидают "плохие вещи". Такое мнение президент США, республиканец Дональд Трамп, который является потенциальным конкурентом Байдена, выразил 19 июля в Twitter.

"Радикальные левые демократы, которые полностью контролируют Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы ее знаем. Невообразимо плохие вещи случились бы с Америкой. Посмотрите на Портленд, где у политиков все в порядке с 50 днями анархии... Посмотрите на Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию. Нет!" – написал глава Белого дома.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Основная борьба за Белый дом традиционно ведется между кандидатами от двух крупнейших политических сил Штатов: Демократической и Республиканской партий.

Усредненные результаты опроса, проведенного в июле по заказу телеканала ABC News и издания The Washington Post, свидетельствуют, что Байден набрал бы 54% голосов, а Трамп – 39%.

После убийства в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда по всему миру поднялась волна протестов против расизма. Манифестанты валят памятники историческим деятелям, которые имели отношение к рабовладению или расизму. Власти переименовывают спорные города и штаты, СМИ меняют свою политику в пользу максимальной толерантности.

Флойд погиб 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.

Теги: США, выборы, Джо Байден, Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Дональд Трамп, политика, Портленд
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