Трамп сфотографировался с бобами и вафлями, чтобы поддержать свою дочь

Президент США Дональд Трамп сфотографировался с бобами и вафлями компании "Goya Foods" и 15 июля опубликовал фото в своем Instagram. Таким образом он решил поддержать свою дочь и советника Белого дома Иванку Трамп, которую ранее затравили за аналогичное фото.
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Накануне, 15 июля, Иванка Трамп выставила в Twitter фотографию с банкой бобов и подписала: "Если это Гойя, это должно быть хорошо".
If it’s Goya, it has to be good.— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020
Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z
Как отмечает издание Mashable, таким образом она нарушила федеральные правила этики – советник президента не должен использовать свою позицию для продвижения товара.
Ранее генеральный директор испанской компании "Goya Foods" Роберт Унану восхвалял Трампа. Во время мероприятия в Белом доме он завил, что американцы "благословлены тем, что у них есть такой лидер, как президент Трамп". После такого заявления его компанию даже хотели бойкотировать в Испании.