Трамп сфотографировался с бобами и вафлями, чтобы поддержать свою дочь

Президент США Дональд Трамп разместил в сети фото с продукцией компании "Goya Foods" после того, как его дочь Иванку резко раскритиковали за аналогичное фото. Своими действиями она нарушила федеральные правила этики – советник президента не может использовать свою позицию для продвижения товара.

Фото Трампа было опубликовано в его Instagram 15 июля Фото: realdonaldtrump / Instagram

Президент США Дональд Трамп сфотографировался с бобами и вафлями компании "Goya Foods" и 15 июля опубликовал фото в своем Instagram. Таким образом он решил поддержать свою дочь и советника Белого дома Иванку Трамп, которую ранее затравили за аналогичное фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) 15 Июл 2020 в 11:02 PDT

Накануне, 15 июля, Иванка Трамп выставила в Twitter фотографию с банкой бобов и подписала: "Если это Гойя, это должно быть хорошо".

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020

Как отмечает издание Mashable, таким образом она нарушила федеральные правила этики – советник президента не должен использовать свою позицию для продвижения товара.

Ранее генеральный директор испанской компании "Goya Foods" Роберт Унану восхвалял Трампа. Во время мероприятия в Белом доме он завил, что американцы "благословлены тем, что у них есть такой лидер, как президент Трамп". После такого заявления его компанию даже хотели бойкотировать в Испании.