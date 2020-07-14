Трамп о коронавирусе: Если бы Россия или Индия проводили столько тестов, как США, вы бы удивились

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в Соединенных Штатах вызван увеличением количества проводимых тестов.

Президент США Дональд Трамп уверен, что в крупных странах, таких как Индия или Россия, было бы больше подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, если бы они проводили больше тестов. Об этом он заявил в ходе круглого стола, который прошел 13 июля. Стенограмму выступления президента опубликовала пресс-служба Белого дома.

"Мы проверяем больше, чем кто-либо, безусловно. В то же время у нас самая низкая смертность или один из самых низких показателей смертности в мире. Мы делаем отличную работу. Мы очень хорошо справляемся с вакцинами и очень хорошо справляемся с терапевтическими средствами. И я думаю, что скоро у нас будет очень хорошая информация. Но у нас самая лучшая и, безусловно, самая обширная программа тестирования в мире. Если бы вы тестировали Китай, Россию или любую из крупных стран, как мы тестируем, вы бы увидели цифры, которые вас удивили бы", – сказал он.

По словам Трампа, в США уже сделали 45 млн тестов (по данным Центра по контролю заболеваний США на 13 июля, в Штатах провели 41,7 млн тестов). "Если бы мы сделали половину от этого числа, у нас, наверное, была бы половина [подтвержденных случаев COVID-19]. И все бы говорили: "О, мы так хорошо справляемся", – заявил американский президент.

По данным портала Our World in Data, США в настоящий момент занимают первое место в мире по количеству тестов на 1 тыс. населения, незначительно опережая Россию (в РФ за время эпидемии провели 23,4 млн тестов).

МУЛЬТИМЕДИА

Инфографика: ourworldindata.org

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 июля в мире подтверждено более 13,1 млн случаев инфицирования COVID-19, из них более 7,26 млн выздоровели, более 573 тыс. человек скончались.