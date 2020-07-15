Трамп утвердил санкции против Пекина из-за ограничения автономии Гонконга

Действия Пекина по отношению к Гонконгу президент США Дональд Трамп назвал "деспотичными".

14 июля президент США Дональд Трамп подписал документы, которые вводят санкции против властей Китая в связи с принятием закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом Белый дом проинформировал в Twitter.

"Президент Трамп только что подписал закон и исполнительный приказ о привлечении Китая к ответственности за свои репрессивные действия против народа Гонконга", – говорится в твите.

President @realDonaldTrump just signed legislation and an executive order to hold China accountable for its oppressive actions against the people of Hong Kong. pic.twitter.com/1BEiGyejYh — The White House (@WhiteHouse) July 14, 2020

Выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп назвал действия Пекина в отношении Гонконга "деспотичными" и заявил, что Соединенные Штаты будут относиться к Гонконгу так же, как и к материковому Китаю, сообщило издание The Hill.

Палата представителей США проголосовала за проект закона 1 июля, а Сенат – 2 июля. Закон предусматривает введение санкций против китайских чиновников, которые подрывают автономию Гонконга, а также против банков, которые имеют с ними дело. Авторами законопроекта выступили сенаторы Пэт Туми (Республиканская партия) и Крис Ван Холлен (Демократическая партия).

30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о защите национальной безопасности в Гонконге, который усиливает контроль китайских властей за автономным регионом. Документ дает Пекину дополнительные полномочия для борьбы с сепаратизмом, подрывной деятельностью, терроризмом и сговором с использованием иностранного влияния на территории автономии, а также предусматривает пожизненное заключение за преступления в сфере национальной безопасности. Документ вступил в силу в день принятия.

Продемократические активисты в Гонконге осуждали закон, полагая, что он подорвет принцип "одна страна, две системы" и разрушит статус Гонконга как глобального финансового центра. В Пекине же заявили, что решили принять закон "после продолжительной социальной нестабильности и эскалации уличного насилия, которые ввергли Гонконг в тяжелейшую ситуацию с 1997 года".

После принятия закона госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он разрушает автономию региона. Дипломат отметил, что США не будут бездействовать, "когда Китай захватывает Гонконг в свою авторитарную пасть".

Гонконг – отдельный административный регион в составе Китая. Великобритания передала протекторат над Гонконгом Китаю в 1997 году. Согласно совместной китайско-британской декларации и основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года по формуле "одна страна, две системы". Она гарантирует свободы, которыми не пользуются в Китае.

Летом 2019 года в Гонконге начались антиправительственные выступления в связи с намерением принять закон, который позволил бы экстрадицию по запросу властей Китая. Этот документ был отозван, но протесты продолжались. Их участники требовали сокращения влияния материкового Китая на политику города, досрочных выборов, расследования действий полиции и амнистии для ранее задержанных демонстрантов. Эпидемия коронавируса приостановила акции, однако в конце апреля они возобновились.