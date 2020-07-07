Facebook, Google и Twitter не будут предоставлять властям Гонконга данные пользователей

В Facebook заявили, что свобода выражения мнений является фундаментальным правом человека, а потому компания поддерживает право людей на самовыражение.

К инициативе Facebook, Google и Twitter также присоединились Zoom и соцсеть LinkedIn Фото: depositphotos.com

Компании Facebook, Google и Twitter прекратили обработку запросов о данных пользователей из Гонконга от правоохранительных органов после принятия закона о нацбезопасности Гонконга. Об этом сообщает CNN.

В Facebook заявили, что свобода выражения мнений является фундаментальным правом человека, а потому компания поддерживает право людей на самовыражение, не опасаясь за свою безопасность или другие последствия.

В Twitter отметили, что имеют серьезные опасения в отношении закона о нацбезопасности Гонконга, а потому тоже приостановили все запросы от гонконгских властей на получение данных во время рассмотрения закона. Аналогично поступила и Google.

К вышеперечисленным компаниям присоединилась платформа для проведения видеоконференций Zoom и соцсеть LinkedIn.

30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о защите национальной безопасности в Гонконге, который усиливает контроль китайских властей за автономным регионом. Документ дает Пекину дополнительные полномочия для борьбы с сепаратизмом и подрывной деятельностью.

В понедельник правительство Гонконга заявило, что согласно этому закону полиции будут предоставлены новые полномочия по расследованию преступлений. В том числе правоохранители смогут требовать от издательских платформ и интернет-провайдеров удалять контент, который, по мнению властей, подрывает национальную безопасность, отмечает CNN.

Поставщики услуг, которые не соблюдают требование удалить такие сообщения или оказывать помощь правоохранительным органам, будут подвергнуты штрафу в размере $12,9 тыс. и шести месяцам тюремного заключения.