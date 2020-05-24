В Гонконге произошли столкновения протестующих с полицией. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
24 мая в Гонконге произошли столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями. South China Morning Post
пишет, что тысячи людей протестовали против законопроекта, расширяющего полномочия китайских силовиков на территории города. Из-за эпидемии коронавируса власти Гонконга не санкционировали акции протеста, но они все равно состоялись. Полиция применила к протестующим, в частности, водометы, слезоточивый газ и дубинки. По данным
полиции Гонконга, задержаны около 120 человек, преимущественно за нарушение правил собрания. Фотографии с места событий опубликовало агентство ЕРА
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