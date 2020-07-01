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Полиция в Гонконге применила водометы для разгона протестующих

Полиция в Гонконге 1 июля применила водометы для разгона участников акции протеста против принятия закон о национальной безопасности, который расширяет полномочия китайских органов безопасности на территории автономного региона и предусматривает пожизненное заключение за призывы к отделению Гонконга.

Как сообщает Reuters, в ходе акции протеста силовики задержали несколько человек. Магазины и станции метро в районе проведения митинга были закрыты.

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