Полиция в Гонконге применила водометы для разгона протестующих
Полиция в Гонконге 1 июля применила водометы для разгона участников акции протеста против принятия закон о национальной безопасности, который расширяет полномочия китайских органов безопасности на территории автономного региона и предусматривает пожизненное заключение за призывы к отделению Гонконга.
Как сообщает Reuters, в ходе акции протеста силовики задержали несколько человек. Магазины и станции метро в районе проведения митинга были закрыты.
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