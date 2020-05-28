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США, Австралия, Великобритания и Канада призвали Китай соблюдать декларацию по Гонконгу

Министры иностранных дел четырех стран выразили обеспокоенность в связи с разработкой закона, который позволит Китаю уменьшить самостоятельность Гонконга.

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Закон о национальной безопасности Гонконга может подорвать структуру "одна страна, две системы"
Закон о национальной безопасности Гонконга может подорвать структуру "одна страна, две системы"
Фото: depositphotos.com

Министры иностранных дел Великобритании, Австралии, Канады и государственный секретарь США сделали совместное заявление по поводу закона о национальной безопасности Гонконга, об этом сообщил сайт правительства Великобритании 28 мая.

Подписавшие заявление министры обеспокоены решением Пекина ввести в действие закон, который уменьшает самостоятельность Гонконга.

"Гонконг процветал как оплот свободы. Международное сообщество имеет значительную и давнюю заинтересованность в процветании и стабильности Гонконга. Навязывание пекинскими властями законодательства о национальной безопасности Гонконга ограничит свободу людей Гонконга, подорвет автономию страны и систему, которая сделала его таким процветающим", – отмечено в совместном заявлении.

Решение Китая навязать Гонконгу новый закон противоречит международным обязательствам, которые были зафиксированы в декларации во время передачи Гонконга Китаю. Предлагаемый закон подорвет структуру "одна страна, две системы", подчеркнули министры иностранных дел четырех стран.

Они призвали КНР сотрудничать с народом Гонконга и выполнять обязательства, зафиксированные ООН.

28 мая Китайское собрание народных представителей одобрило закон о национальной безопасности Гонконга. Этот документ даст Пекину более широкие полномочия для борьбы с сепаратизмом, свержением власти, терроризмом и сговором с использованием иностранного влияния на территории автономии.

Гонконг  отдельный административный регион в составе Китая. Великобритания передала протекторат над Гонконгом Китаю в 1997 году. Согласно совместной китайско-британской декларации и основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года по формуле "одна страна, две системы". Она гарантирует свободы, которыми не пользуются в Китае.

Теги: США, Китай, Великобритания, Канада, Австралия, демократия, Гонконг, автономия
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