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Китай намерен принять закон, который поможет ужесточить контроль над Гонконгом

Высший законодательный орган Китая дал старт разработке законопроекта, который ограничит автономию Гонконга. Ожидается, что документ будет принят в июне на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

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Решение по Гонконгу поддержало 2878 депутатов Всекитайского собрания народных представителей
Решение по Гонконгу поддержало 2878 депутатов Всекитайского собрания народных представителей
Фото: EPA

Высший законодательный орган Китая – Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) – 28 мая принял резолюцию о национальной безопасности Гонконга, сообщило гонконгское издание South China Morning Post

Голосование состоялось перед закрытием ежегодной сессии собрания и через несколько часов после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Гонконг больше не обладает автономным статусом

Официально документ, который приняло собрание, называется "решение о создании и совершенствовании правовой системы и механизмов исполнения по защите государственной безопасности в Гонконге". Его поддержало 2878 депутатов, один был против, шесть воздержались. 

Теперь постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей сможет принять закон, который даст Пекину более широкие полномочия для борьбы с сепаратизмом, свержением власти, терроризмом и сговором с использованием иностранного влияния на территории автономии. Кроме того, правительство Гонконга должно будет создать новые институты для защиты суверенитета, при этом материковые агентства смогут работать в городе в случае необходимости. 

Постоянный комитет ВСНП собирается раз в два месяца. Следующее его заседание ориентировочно состоится в июне. Значит, июнь – это самый ранний месяц, когда принятие нового законодательства по Гонконгу может продвинуться, отметило издание.

Критики в Гонконге осудили этот план, полагая, что он подорвет принцип "одна страна, две системы" и разрушит статус Гонконга как глобального финансового центра.

Государственное китайское агентство Xinhua отметило, что официальный Пекин решил принять подобное законодательство "после продолжительной социальной нестабильности и эскалации уличного насилия, которые ввергли Гонконг в тяжелейшую ситуацию с момента его возвращения в лоно Родины в 1997 году". В Гонконге, считают китайские власти, активно действуют организации, выступающие за независимость региона, а также наблюдается "вопиющее вмешательство внешних сил", поэтому нужно "предпринять усилия на государственном уровне для создания и совершенствования правовой системы".

Гонконг  отдельный административный регион в составе Китая. Великобритания передала протекторат над Гонконгом Китаю в 1997 году. Согласно совместной китайско-британской декларации и основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года по формуле "одна страна, две системы". Она гарантирует свободы, которыми не пользуются в Китае. 

Летом 2019 года в Гонконге начались антиправительственные выступления в связи с намерением принять закон, который позволил бы экстрадицию по запросу властей Китая. Этот документ был отозван, но протесты продолжались. Их участники требовали сокращения влияния материкового Китая на политику города, досрочных выборов, расследования действий полиции и амнистии для ранее задержанных демонстрантов. Эпидемия коронавируса приостановила акции, однако в конце апреля они возобновились.

Теги: Китай, права человека, демократия, Гонконг, автономия
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