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"Разрушительное решение Пекина". Помпео сообщил, что Гонконг больше не обладает автономным статусом

Соединенные Штаты надеялись, что свободный и процветающий Гонконг станет образцом для авторитарного Китая, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

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Гонконг вернулся под суверенитет Китая
Гонконг вернулся под суверенитет Китая
Фото: EPA

Гонконг больше не имеет автономии по отношению к властям КНР. Об этом 27 мая сообщил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

"Сегодня я уведомил Конгресс [США], что Гонконг более не пользуется автономией в отношении Китая, если учитывать факты с места событий. США – вместе с людьми Гонконга", – написал он.

В заявлении, размещенном на сайте Госдепа, уточняется, что Гонконг впредь не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, который Вашингтон применял к нему по американским законам до июля 1997 года, когда Гонконг вернулся под суверенитет Китая.

"Разрушительное решение Пекина – лишь один из шагов в серии мер, которые подрывают автономию и свободы Гонконга и собственные обещания Китая в адрес людей Гонконга, установленные Объединенной китайско-британской декларацией по вопросу передачи Гонконга – международным договором, заверенным ООН", – отметил Помпео.

Госдеп считает, что "ни один здравомыслящий человек не может сегодня утверждать, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии от Китая, учитывая факты на местах".

"Если раньше Соединенные Штаты надеялись, что свободный и процветающий Гонконг станет образцом для авторитарного Китая, то теперь ясно, что Китай моделирует Гонконг вслед за собой", – подчеркнул он.

Антиправительственные выступления в Гонконге начались летом 2019 года в связи с намерением принять закон, который позволил бы экстрадицию по запросу властей Китая. Этот документ был отозван, но протесты продолжались. Их участники требовали сокращения влияния материкового Китая на политику города, досрочных выборов, расследования действий полиции и амнистии для ранее задержанных демонстрантов.

Эпидемия коронавируса приостановила акции, однако с 24 апреля они возобновились.

Организаторы планируют собрать не менее миллиона человек на манифестацию 1 июля – в день, когда Великобритания в 1997 году передала протекторат над Гонконгом Китаю.

Теги: США, Китай, ООН, протесты, полиция, арест, Вашингтон, Пекин, Гонконг, КНР, суверенитет, Майк Помпео, автономия, коронавирус
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