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В Гонконге на Новый год устроили многотысячную акцию протеста

Десятки тысяч жителей Гонконга прошли маршем в центральном районе, требуя расследования действий полиции.

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Демонстранты прошли маршем по Гонконгу
Демонстранты прошли маршем по Гонконгу
Фото: ЕРА

В Гонконге 31 декабря прошла многотысячная акция протеста. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Десятки тысяч протестующих прошли маршем по центральному району Гонконга. Они требовали независимого расследования действий полиции, амнистии для арестованных демонстрантов и проведения выборов.

Полиция арестовала в двух районах Гонконга пять человек. У них изъяли дубинки, молотки, гаечные ключи и кастеты. Самому младшему из задержанных 13 лет.

Антиправительственные протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Они начались с митингов против проекта закона, который позволит экстрадировать людей по запросу властей Китая. Полиция применяла против протестующих резиновые пули, газ и дубинки.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, но протесты не прекратились.

2 ноября демонстранты подожгли некоторые станции метро и здание китайского информационного агентства Xinhua.

3 ноября в больницу были доставлены 54 участника антиправительственных митингов.

17 ноября во время протестов полицейского ранили из лука. 18 ноября правоохранители штурмовали кампус политехнического университета, где студенты возвели оборонительные укрепления, 10 человек пострадали.

14 декабря пятерых подростков арестовали по подозрению в убийстве во время демонстрации.

Теги: Китай, Новый год, протесты, Гонконг, расследование, демонстрация, подростки
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