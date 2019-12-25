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В Гонконге полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Фоторепортаж

Сегодня 16.56
В ходе прошедших в Гонконге беспорядков полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Об этом сообщила газета South China Morning Post. Против участников антиправительственных выступлений власти выставили спецназ, его сотрудники действовали в нескольких горячих точках Гонконга. Силовики задерживали некоторых протестующих. Представители администрации города заявили, что праздник для прибывших на Рождество туристов был испорчен "группой безрассудных и эгоистичных бунтовщиков". Фотографии из Гонконга опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Рождество, протесты, полиция, беспорядки, туристы, Гонконг
 

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