Трамп пригрозил лишить Гонконг американских привилегий, местные власти возмутились

США наложат санкции на должностных лиц КНР и Гонконга, причастных к подрыву автономии этой территории, заявил президент США Дональд Трамп. Министр юстиции Гонконга Тереза Чен назвала ложным утверждение главы Белого дома, что принятие закона о национальной безопасности Китая несет угрозу гонконгской автономии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что специальные торговые и таможенные привилегии для Гонконга будут отозваны, а местных чиновников и должностных лиц материкового Китая подвергнут санкциям, если Пекин попытается принять новый закон о безопасности, касающийся бывшей британской колонии. Об этом Трамп сказал журналистам в Вашингтоне 29 мая, брифинг транслировался в Twitter Белого дома.

Он также объявил, что отменит привилегированный статус Гонконга в качестве отдельной территории для безвизового въезда.

По его словам, действия против лиц, "прямо или косвенно причастных к подрыву автономии Гонконга", начнутся сразу после принятия закона.

"Китай подменил обещанную формулу "одна страна, две системы" на формулу "одна страна, одна система", – сказал Трамп, обвинив Китай в нарушении своих договорных обязательств перед Великобританией. Декларация о статусе Гонконга 1984 года должна действовать еще 27 лет, подчеркнул президент США.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/rHkqoxJLHU — The White House (@WhiteHouse) May 29, 2020

В Гонконге опровергли утверждения Трампа, что особый админрайон теряет свою автономию. Попытка помешать принятию закона о нацбезопасности Китая будет трактоваться как вмешательство во внутренние дела КНР, заявила 30 мая министр юстиции Гонконга Тереза Чен. Ее цитирует информационный портал гонконгского правительства.

"Люди часто забывают, что специальный административный район Гонконг – это часть Китая, мы – одна страна. Без "одной страны" нет никаких оснований говорить о "двух системах". Следовательно, вопрос национальной безопасности, как и в любой другой стране мира, унитарной или федеративной, находится в компетенции центральных органов власти", – сказала Чен.

28 мая Всекитайское собрание народных представителей одобрило резолюцию о подготовке и принятии закона о национальной безопасности. Этот документ даст Пекину более широкие полномочия для борьбы с сепаратизмом, свержением власти, терроризмом и сговором с использованием иностранного влияния на территории автономии. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что принятие такого закона лишает Гонконг автономии, а политическая система района будет развиваться по модели КНР.