Помпео: США не будут бездействовать, когда Китай захватывает Гонконг в свою авторитарную пасть

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что принятый Китаем закон о национальной безопасности в Гонконге разрушает автономию региона.

США продолжат поддерживать жителей Гонконга после принятия Китаем закона о национальной безопасности. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, которое 30 июня опубликовано на сайте Госдепа.

Он отметил, что принятый закон является суровым и "разрушает автономию территории".

"Паранойя Пекина и страх перед устремлениями его собственного народа привели к тому, что он хочет разбить основу успеха территории и превратить принцип "одна страна, две системы" в "одна страна, одна система", – считает Помпео.

По его мнению, принятие закона свидетельствует о том, что обещания Пекина – это пустые слова, поскольку Коммунистическая партия Китая "обещала гонконгцам 50 лет свобод, а дала только 23".

"Соединенные Штаты не будут бездействовать, когда Китай захватывает Гонконг в свою авторитарную пасть... Мы и впредь будем поддерживать свободолюбивый народ Гонконга и отвечать на нападки Пекина на свободу слова, прессы и собраний, а также на верховенство закона", – пообещал Помпео.

По его мнению, 30 июня стало печальным днем для Гонконга и всех свободолюбивых людей в Китае.

30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о защите национальной безопасности в Гонконге, который усиливает контроль китайских властей за автономным регионом. Документ дает Пекину дополнительные полномочия для борьбы с сепаратизмом, подрывной деятельностью, терроризмом и сговором с использованием иностранного влияния на территории автономии, а также предусматривает пожизненное заключение за преступления в сфере национальной безопасности. Документ вступил в силу в день принятия.

Продемократические активисты в Гонконге осуждали закон, полагая, что он подорвет принцип "одна страна, две системы" и разрушит статус Гонконга как глобального финансового центра. В Пекине же заявили, что решили принять закон "после продолжительной социальной нестабильности и эскалации уличного насилия, которые ввергли Гонконг в тяжелейшую ситуацию с 1997 года".

Гонконг – отдельный административный регион в составе Китая. Великобритания передала протекторат над Гонконгом Китаю в 1997 году. Согласно совместной китайско-британской декларации и основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года по формуле "одна страна, две системы". Она гарантирует свободы, которыми не пользуются в Китае.

Летом 2019 года в Гонконге начались антиправительственные выступления в связи с намерением принять закон, который позволил бы экстрадицию по запросу властей Китая. Этот документ был отозван, но протесты продолжались. Их участники требовали сокращения влияния материкового Китая на политику города, досрочных выборов, расследования действий полиции и амнистии для ранее задержанных демонстрантов. Эпидемия коронавируса приостановила акции, однако в конце апреля они возобновились.