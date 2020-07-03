Великобритания пообещала помочь выехать из Гонконга обладателям своих паспортов. Китайский посол в Лондоне возмутился

Принятый в Китае закон о национальной безопасности нарушает декларацию об автономии Гонконга, поэтому Лондон готов предоставить всем гонконгцам, обладающим паспортом жителя британской заморской территории, право жить и работать в Соединенном Королевстве. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Посол Китая в Лондоне Лю Сяомин назвал такие действия вмешательством в дела суверенного государства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал предоставить жителям Гонконга право жить и работать в Соединенном Королевстве, а также претендовать на британское подданство. Об этом он заявил 1 июля в парламенте, сообщило ITV.

Джонсон обвинил Китай в нарушении договора о Гонконге.

По словам премьера, у тех жителей автономии, у которых есть паспорт представителя британской заморской территории (BNO), появится возможность беспрепятственного въезда и пребывания в Великобритании.

Потенциально эта возможность появится примерно у 3 млн человек, уточнил министр иностранных дел Доминик Рааб. Он сказал, что закон о национальной безопасности, принятый в КНР, противоречит совместной британско-китайской декларации о правах и статусе Гонконга, поэтому Лондон будет выполнять свои обязательства перед обладателями паспортов BNO.

Посол КНР в Лондоне Лю Сяомин расценил позицию британских властей как вмешательство в дела Гонконга и Китая.

"Основное содержание совместной китайско-британской декларации – обеспечить возвращение Гонконга в Китай. Ни одно слово или параграф в декларации не дает Великобритании никакой ответственности за Гонконг после его передачи", – отмечается в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии.

Посол подчеркнул, что закон о нацбезопасности не противоречит принципу "одна страна, две системы", касается только нескольких форм "преступного поведения" и защищает законопослушных жителей Гонконга.

30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о защите национальной безопасности в Гонконге, который усиливает контроль китайских властей за автономным регионом. Документ дает Пекину дополнительные полномочия для борьбы с подрывной деятельностью, терроризмом и сговором с использованием иностранного влияния на территории автономии, а также предусматривает пожизненное заключение за преступления в сфере национальной безопасности, в частности за сепаратистскую деятельность. Документ вступил в силу в день принятия.

Продемократические активисты в Гонконге осуждали закон, полагая, что он подорвет принцип "одна страна, две системы" и разрушит статус Гонконга как глобального финансового центра. В Пекине же заявили, что решили принять закон "после продолжительной социальной нестабильности и эскалации уличного насилия, которые ввергли Гонконг в тяжелейшую ситуацию с 1997 года".

Летом 2019 года в Гонконге начались антиправительственные выступления в связи с намерением принять закон, который позволил бы экстрадицию по запросу властей Китая. Этот документ был отозван, но протесты продолжались. Их участники требовали сокращения влияния материкового Китая на политику города, досрочных выборов, расследования действий полиции и амнистии для ранее задержанных демонстрантов. Эпидемия коронавируса приостановила акции, однако в конце апреля они возобновились.

В ходе массовых акций 1 июля были задержаны около 400 протестующих.

Гонконг – отдельный административный регион в составе Китая. Великобритания передала протекторат над Гонконгом Китаю в 1997 году. Согласно совместной китайско-британской декларации и основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года по формуле "одна страна, две системы". Она гарантирует свободы, которыми не пользуются в Китае.