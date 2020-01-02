В ходе новогодних протестов в Гонконге задержали около 400 человек

Протестующих в Гонконге задерживали за участие в незаконных собраниях по подозрению в участии в незаконных собраниях и хранении наступательного оружия, сообщили в полиции.

По данным полиции, в митинге приняли участие 47 тыс. человек Фото: ЕРА

В ходе антиправительственного протеста 1 января полиция задержала в Гонконге около 400 человек. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Правохранители сообщили, что демонстрантов задерживали преимущественно по подозрению в участии в незаконных собраниях и хранении наступательного оружия.

По данным источников South China Morning Post, полиция отказалась от разгона демонстраций в пользу массовых задержаний. Полицейская операция продолжалась поздно ночью и завершилась одним из самых массовых задержаний за один день с начала протестов, отмечает газета.

Организаторы заявили, что в акции приняли участие более 1 млн человек. По данным полиции, в новогоднюю ночь в Гонконге протестовали 47 тыс. демонстрантов.

Антиправительственные протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Они начались с митингов против проекта закона, который позволит экстрадировать людей по запросу властей Китая. Полиция применяла против протестующих резиновые пули, газ и дубинки.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, но протесты не прекратились.

2 ноября демонстранты подожгли некоторые станции метро и здание китайского информационного агентства Xinhua.

3 ноября в больницу были доставлены 54 участника антиправительственных митингов.

17 ноября во время протестов полицейского ранили из лука. 18 ноября правоохранители штурмовали кампус политехнического университета, где студенты возвели оборонительные укрепления, 10 человек пострадали.

14 декабря пятерых подростков арестовали по подозрению в убийстве во время демонстрации.