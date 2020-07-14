Трамп поздравил "своего друга" Дуду с "историческим переизбранием" на пост президента Польши

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Польши Анджея Дуду с переизбранием на второй пятилетний срок и заявил, что с нетерпением ждет продолжения их совместной работы.

Дуда и Трамп встречались во время избирательной кампании в Польше Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп поздравил Анджея Дуду с "историческим переизбранием" на пост президента Польши.

"Поздравляю моего друга президента Польши Анджея Дуду с его историческим переизбранием! С нетерпением ждем продолжения нашей важной совместной работы по многим вопросам, включая оборону, торговлю, энергетику и телекоммуникационную безопасность!" – написал Трамп в Twitter 14 июля.

Congratulations to my friend President @AndrzejDuda of Poland on his historic re-election! Looking forward to continuing our important work together across many issues, including defense, trade, energy, and telecommunications security! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 13, 2020

Телеканал CNN отметил, что у Трампа и Дуды сложились тесные связи после визита президента США в Польшу в 2017 году. В июне 2020 года, в ходе избирательной кампании в Польши, Дуда посетил США. Он стал первым иностранным лидером, который получил приглашение в Белый дом после отмены карантина.

Дуда в первый раз избрался президентом в 2015 году как член консервативной партии "Право и справедливость", но вышел из партии сразу после победы на выборах. На выборах 2020 года "Право и справедливость" оказывала Дуде поддержку.

Второй тур выборов состоялся 12 июля. Дуда победил с результатом 51,03% (10 440 648) голосов избирателей, его соперник – мэр Варшавы Рафал Тшасковский – набрал 48,97% (10 018 263). Таким образом, участников второго тура разделило чуть более 400 тыс. голосов.