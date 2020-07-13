Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего польского коллегу Анджея Дуду посетить с визитом Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего польского коллегу Анджея Дуду с победой на выборах главы государства. Об этом 13 июля говорится в Twitter Зеленского.

"Искренне поздравляю господина президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее!", – подчеркнул Зеленский.

Щиро вітаю пана Президента @AndrzejDuda з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші! pic.twitter.com/L1SRH5LazA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2020

После подсчета 99,97% голосов Дуду во втором туре выборов президента Польши поддержали 51,21% избирателей. Его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, кандидат от оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", уступает с результатом в 48,79%.

В случае победы Дуда переизбирается на второй пятилетний президентский срок. Ожидается, что официальные результаты голосования объявят позже в понедельник, 13 июля.

Первый тур президентских выборов в Польше прошел 28 июня. Дуда набрал в нем 43,7% голосов, а Рафал Тшасковский – 30,3%.

48-летний Анджей Дуда в первый раз избрался президентом в 2015 году как член партии "Право и справедливость", но вышел из партии сразу после победы на выборах.