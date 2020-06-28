В Польше будет второй тур президентских выборов – экзит-полл

Во второй тур президентских выборов в Польше, по данным экзит-полла, проходят действующий глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

В первом туре проходящих 28 июня выборов президента Польши ни один из 11 кандидатов не набрал 50% и более голосов избирателей, чтобы стать главой государства. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного Ipsos Group, сообщает телеканал TVN24.

Больше всего набрал действующий президент Польши Анджей Дуда – 41,8%. На втором месте с результатом 30,4% – мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Если экзит-полл окажется сравним с подсчетами Национальной избирательной комиссии Польши, во второй тур пройдут именно Дуда и Тшасковский.

За политика и журналиста Шимона Головню, согласно подсчетам Ipsos Group, проголосовало 13,3% избирателей. Остальные кандидаты набрали меньше 8%, пять из них – меньше 1%.

28 июня в Польше проходит первый тур президентских выборов. Граждане могли проголосовать не только очно, но и по почте. Кандидатами на пост президента зарегистрированы 11 человек.

По состоянию на 17.00 явка избирателей на выборах в Польше составила, по данным ЦИК, 47,89%.

6 августа завершается срок полномочий Дуды. Чтобы не нарушить конституцию страны, первый тур выборов должен пройти не позже чем 28 июня.

Победителем становится тот, кто получает более 50% всех действительных голосов. Если ни один из участников не достигает этого результата, через две недели проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата с наибольшим количеством голосов в первом туре.