В Польше начались выборы президента

Кандидатами на пост президента Польши зарегистрированы 11 человек.

В Польше избиратели смогут проголосовать не только традиционно очно, но и по почте Фото: EPA

28 июня в Польше проходит первый тур президентских выборов. Об этом сообщает Polsatnews.pl.

Избирательные участки открылись в 7.00. Голосование продлится до 21.00. На участках необходимо находиться в индивидуальных масках, отмечает издание.

В соответствии с изменениями, принятыми в избирательном законодательстве, граждане смогут проголосовать не только традиционно очно, но и по почте.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы 11 человек.

6 августа завершается срок полномочий Дуды. Для того, чтобы не нарушить конституцию страны, первый тур выборов должен пройти не позже, чем 28 июня.

На президентских выборах явка не влияет на результат голосования. Победителем становится тот, кто получает более 50% всех действительных голосов. Если ни один из участников не достигает этого результата, через две недели проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата с наибольшим количеством голосов в первом туре. Победителем становится тот, кто набирает наибольшее количество голосов.