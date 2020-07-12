Президентом Польши снова избран Дуда – экзит-полл

Во втором туре президентских выборов в Польше, по данным экзит-полла, действующий глава государства Анджей Дуда набрал на 0,8% голосов больше, чем его конкурент – мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Согласно экзит-поллу, Дуда снова станет президентом

Фото: ЕРА

12 июля во втором туре выборов президента Польши действующий глава государства Анджей Дуда набрал 50,4% голосов избирателей и выиграл кампанию. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного Ipsos Group, сообщает телеканал TVN24. За мэра Варшавы Рафала Тшасковского свои голоса, согласно социологии, отдали 49,6% пришедших на избирательные участки поляков. Первый тур президентских выборов в Польше прошел 28 июня. Кандидатами на пост президента были зарегистрированы 11 человек. 6 августа завершается срок полномочий Дуды. Чтобы не нарушить конституцию страны, первый тур выборов должен был пройти не позже 28 июня.