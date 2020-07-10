Во втором туре президентских выборов в Польше (он состоится в это воскресенье) победу с минимальным перевесом может одержать мэр Варшавы, кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский.

Согласно результатам соцопроса агентства IBRIS, проведенного по заказу портала Onet, Тшасковский опережает действующего главу государства Анджея Дуду на 1,7 процентного пункта.

В частности, за мэра Варшавы готовы проголосовать 47,4% респондентов, за Дуду – 45,7%.

В то же время 6,9% опрошенных не определились с выбором.

Президент IRBIS Марчин Дума считает, что такие результаты следует воспринимать как ничью. "На основании этих результатов невозможно определить, кто победит на выборах", – отметил он.

С завтрашнего дня в Польше наступает день тишины: политикам запрещено проводить агитацию, а СМИ – публиковать результаты социологических исследований. Голосование во втором туре президентских выборов состоится в воскресенье, 12 июля.

В первом туре победил Дуда: он получил 43,50% голосов. За Тшасковского проголосовали 30,46% избирателей. Явка составила 64,51%.