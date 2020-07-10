Согласно результатам соцопроса агентства IBRIS, проведенного по заказу портала Onet, Тшасковский опережает действующего главу государства Анджея Дуду на 1,7 процентного пункта.
В частности, за мэра Варшавы готовы проголосовать 47,4% респондентов, за Дуду – 45,7%.
В то же время 6,9% опрошенных не определились с выбором.
Президент IRBIS Марчин Дума считает, что такие результаты следует воспринимать как ничью. "На основании этих результатов невозможно определить, кто победит на выборах", – отметил он.
С завтрашнего дня в Польше наступает день тишины: политикам запрещено проводить агитацию, а СМИ – публиковать результаты социологических исследований. Голосование во втором туре президентских выборов состоится в воскресенье, 12 июля.
В первом туре победил Дуда: он получил 43,50% голосов. За Тшасковского проголосовали 30,46% избирателей. Явка составила 64,51%.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".