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В Польше объявили официальные результаты первого тура выборов президента

Национальная избирательная комиссия Польши 30 июня объявила официальные результаты первого тура выборов президента, который состоялся 28 июня.

Как сообщает телеканал TVN24, действующий президент Польши Анджей Дуда получил 43,50% голосов. За мэра Варшавы, представителя оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского проголосовали 30,46% избирателей. Явка составила 64,51%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, Дуда и Тшасковский выходят во второй тур выборов. Он состоится 12 июля.

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