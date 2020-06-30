В Польше объявили официальные результаты первого тура выборов президента

Как сообщает телеканал TVN24, действующий президент Польши Анджей Дуда получил 43,50% голосов. За мэра Варшавы, представителя оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского проголосовали 30,46% избирателей.
Явка составила 64,51%.
Поскольку ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, Дуда и Тшасковский выходят во второй тур выборов. Он состоится 12 июля.
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