Польша проверит возможное вмешательство Германии в выборы

28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов. В министерстве иностранных дел Польши считают, что немецкие СМИ пытались повлиять на результат голосования.

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Германии в связи с возможным вмешательством немецкой стороны в президентские выборы. Об этом 8 июля в своем Twitter написал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский.

По его мнению, ряд немецких СМИ выступают на стороне одного из кандидатов.

"В связи с рядом статей в немецких СМИ, которые содержат манипуляции и создают однозначное впечатление приверженности одному из кандидатов на президентских выборах в Польше, я вызвал сегодня в МИД временного поверенного в делах Германии", – говорится в сообщении.

W związku z sekwencją artykułów w niemieckich mediach operujących manipulacjami i stwarzających jednoznaczne wrażenie zaangażowania po stronie jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich w Polsce, wezwałem dziś do MSZ Chargé d'affaires Niemiec. — S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) July 8, 2020

В начале июля польский президент Анджей Дуда тоже заявлял, что Германия через СМИ концерна Axel Springer пытается повлиять на выборы в Польше, пишет Gazeta. Во время визита в город Болеславец Дуда, в частности, отметил публикацию в немецкой газете Die Welt, в которой варшавский корреспондент сообщил, что конкурент Дуды и мэр Варшавы Рафал Тшасковский будет лучшим президентом для Германии, потому что он против того, чтобы Польша брала репарации у немцев.

28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов. Дуда получил 43,50% голосов. За Тшасковского проголосовали 30,46% избирателей.