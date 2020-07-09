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Польша проверит возможное вмешательство Германии в выборы

28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов. В министерстве иностранных дел Польши считают, что немецкие СМИ пытались повлиять на результат голосования.

Второй тур выборов президента Польши состоится 12 июля
Второй тур выборов президента Польши состоится 12 июля
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Германии в связи с возможным вмешательством немецкой стороны в президентские выборы. Об этом 8 июля в своем Twitter написал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский.

По его мнению, ряд немецких СМИ выступают на стороне одного из кандидатов.

"В связи с рядом статей в немецких СМИ, которые содержат манипуляции и создают однозначное впечатление приверженности одному из кандидатов на президентских выборах в Польше, я вызвал сегодня в МИД временного поверенного в делах Германии", – говорится в сообщении.

В начале июля польский президент Анджей Дуда тоже заявлял, что Германия через СМИ концерна Axel Springer пытается повлиять на выборы в Польше, пишет Gazeta. Во время визита в город Болеславец Дуда, в частности, отметил публикацию в немецкой газете Die Welt, в которой варшавский корреспондент сообщил, что конкурент Дуды и мэр Варшавы Рафал Тшасковский будет лучшим президентом для Германии, потому что он против того, чтобы Польша брала репарации у немцев.

28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов. Дуда получил 43,50% голосов. За Тшасковского проголосовали 30,46% избирателей. 

Поскольку ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, Дуда и Тшасковский выходят во второй тур выборов. Он состоится 12 июля.

Теги: СМИ, Германия, Польша, выборы, Рафал Тшасковский, Анджей Дуда
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