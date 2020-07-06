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Дуда предложил внести в конституцию Польши запрет на усыновление детей ЛГБТ-парами

Президент Польши Анджей Дуда направил в Сейм проект поправок к конституции, в котором предполагается, что усыновление ребенка лицом, имеющим однополые отношения, невозможно. По словам главы государства, против усыновления ЛГБТ-парами выступает большинство населения страны.

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Дуда заявил, что число жителей Польши, выступающих против усыновления детей ЛГБТ-парами, превышает 70%
Дуда заявил, что число жителей Польши, выступающих против усыновления детей ЛГБТ-парами, превышает 70%
Фото: prezydent.pl

В Сейм Польши 6 июля направлен законопроект о поправках к конституции, которым предлагается узаконить запрет на усыновление несовершеннолетних лицами, состоящими в однополых отношениях. Автором документа является президент страны Анджей Дуда, сообщает его пресс-служба.

Президент отметил, что число жителей Польши, выступающих против усыновления детей ЛГБТ-парами, всегда превышало 70%, а по данным некоторых опросов, было даже более 80%.

Также проект закона предлагает конституционно закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Дуда заявил, что хочет "поддержать польскую семью и защитить польских детей".

По словам президента, он сделал то, что собирался предпринять с самого начала своей каденции. Это произошло между первым и вторым турами выборов главы государства. В первом Дуда получил 43,5% голосов, за мэра Варшавы Рафала Тшасковского проголосовали 30,46% избирателей.

Второй тур состоится 12 июля.

13 июня во время предвыборного митинга в городе Бжег президент Польши назвал движение ЛГБТ идеологией, которая является более разрушительной, чем коммунистическая.

Теги: Польша, ЛГБТ, усыновление, дети, законопроект, Анджей Дуда, семья, Сейм Польши
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