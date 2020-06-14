Дуда заявил, что ЛГБТ – не люди, а идеология

Движение за права ЛГБТ несет более разрушительные последствия для Польши, чем коммунистический режим, заявил польский президент Анджей Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда во время предвыборного митинга в городе Бжег 13 июня назвал движение ЛГБТ идеологией. Митинг транслировало Radio Opole.

"Они пытаются убедить нас, что это люди, но это идеология", – заявил политик, баллотирующийся на второй срок.

По его мнению, во времена коммунизма были предприняты попытки идеологизировать польских детей, а сегодня вновь происходят подобные попытки, но с идеологией ЛГБТ. Ее Дуда назвал более разрушительной, чем коммунистическая.

"Идеология, которая под клише уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость и устранение всех тех, кто не хочет следовать ей", – сказал президент.

Выборы президента Польши пройдут 28 июня.