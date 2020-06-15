Дуда заявил, что его слова об ЛГБТ вырвали из контекста "в рамках грязной политической борьбы"

13 июня во время предвыборного митинга президент Польши Анджей Дуда назвал движение ЛГБТ идеологией и заявил, что она более разрушительна, чем коммунистическая. Заявление вызвало резонанс, после чего он сказал, что искренне верит в разнообразие и равенство.

Президент Польши Анджей Дуда заявил в Twitter 14 июня, что его слова об ЛГБТ вырвали из контекста.

"И снова в рамках грязной политической борьбы мои слова вырваны из контекста. Я искренне верю в разнообразие и равенство", – написал Дуда.

1/3 @Reuters, @nytimes, @AP, @guardian, @FinancialTimes Yet again, as part of dirty political fight, my words are put out of context. I truly believe in diversity and equality. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 14, 2020

В то же время, по его мнению, убеждения любого меньшинства не могут быть навязаны большинству "под фальшивой претензией на толерантность".

"В наше время истина стала испуганным маленьким существом, которое прячется от гораздо более сильной корректности", – заявил политик в другом твите.

2/3 @Reuters, @nytimes, @AP, @guardian, @FinancialTimes At the same time beliefs of any minority cannot be imposed on a majority under the false pretense of tolerance.

In our times Truth has become a scared little creature that hides from much stronger Correctness. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 14, 2020

Дуда подчеркнул, что "верит в толерантность к любым взглядам", и призвал не распространять фейковые новости.

3/3 @Reuters, @nytimes, @AP, @guardian, @FinancialTimes

I believe in the world, where truths, such as MeToo, can have a safe platform. Where we can speak our mind, where words are not twisted. I believe in tolerance to any views, so please stop distributing fake news. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 14, 2020

13 июня во время предвыборного митинга в городе Бжег президент Польши назвал движение ЛГБТ идеологией. Он считает, что она более разрушительна, чем коммунистическая.

"Идеология, которая под клише уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость и устранение всех тех, кто не хочет следовать ей", – сказал политик, который баллотируется на второй срок.

Это заявление Дуды вызвало резонанс в Польше и за ее пределами. Депутат Сейма от левых сил Агнешка Дземьянович-Бонк сказала Polsat News 14 июня, что в последние дни влиятельные политики из партии "Право и справедливость" сделали позорные заявления в адрес сотен тысяч полек и поляков. Она сказала, что сделает все, чтобы "когда-нибудь Польша стала нормальной страной, где им [ЛГБТ] не нужно бояться люблинского террориста, который хочет взорвать их на параде, или своего собственного президента".

14 июня заместитель главы канцелярии президента Павел Муха сказал журналистам, что "никто в Польше не говорит ни о какой дискриминации гомосексуальных людей, ни о каких-либо нарушениях прав меньшинств", сообщило издание wPolityce.pl. Он подчеркнул, что заявление президента "касалось не людей, а идеологии", и отметил, что "никто никого не спрашивает о его интимных или сексуальных отношениях, потому что об этом не может быть и речи".

Выборы президента Польши пройдут 28 июня. Кроме Дуды на пост главы государства баллотируется 10 кандидатов.