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Дуда заявил, что его слова об ЛГБТ вырвали из контекста "в рамках грязной политической борьбы"

13 июня во время предвыборного митинга президент Польши Анджей Дуда назвал движение ЛГБТ идеологией и заявил, что она более разрушительна, чем коммунистическая. Заявление вызвало резонанс, после чего он сказал, что искренне верит в разнообразие и равенство.

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Дуда объяснил свое заявление об ЛГБТ
Дуда объяснил свое заявление об ЛГБТ
Фото: EPA

Президент Польши Анджей Дуда заявил в Twitter 14 июня, что его слова об ЛГБТ вырвали из контекста. 

"И снова в рамках грязной политической борьбы мои слова вырваны из контекста. Я искренне верю в разнообразие и равенство", – написал Дуда. 

В то же время, по его мнению, убеждения любого меньшинства не могут быть навязаны большинству "под фальшивой претензией на толерантность".

"В наше время истина стала испуганным маленьким существом, которое прячется от гораздо более сильной корректности", – заявил политик в другом твите.  

Дуда подчеркнул, что "верит в толерантность к любым взглядам", и призвал не распространять фейковые новости. 

13 июня во время предвыборного митинга в городе Бжег президент Польши назвал движение ЛГБТ идеологией. Он считает, что она более разрушительна, чем коммунистическая.

"Идеология, которая под клише уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость и устранение всех тех, кто не хочет следовать ей", – сказал политик, который баллотируется на второй срок.

Это заявление Дуды вызвало резонанс в Польше и за ее пределами. Депутат Сейма от левых сил Агнешка Дземьянович-Бонк сказала Polsat News 14 июня, что в последние дни влиятельные политики из партии "Право и справедливость" сделали позорные заявления в адрес сотен тысяч полек и поляков. Она сказала, что сделает все, чтобы "когда-нибудь Польша стала нормальной страной, где им [ЛГБТ] не нужно бояться люблинского террориста, который хочет взорвать их на параде, или своего собственного президента". 

14 июня заместитель главы канцелярии президента Павел Муха сказал журналистам, что "никто в Польше не говорит ни о какой дискриминации гомосексуальных людей, ни о каких-либо нарушениях прав меньшинств", сообщило издание wPolityce.pl. Он подчеркнул, что заявление президента "касалось не людей, а идеологии", и отметил, что "никто никого не спрашивает о его интимных или сексуальных отношениях, потому что об этом не может быть и речи". 

Выборы президента Польши пройдут 28 июня. Кроме Дуды на пост главы государства баллотируется 10 кандидатов. 

Теги: Польша, выборы, ЛГБТ, права человека, гомофобия
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