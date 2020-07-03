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Путин об ЛГБТ-флаге на здании посольства США: Они кое-что показали по поводу того, кто там работает

Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о том, что 25 июня дипломаты вывесили на здании посольства США в Москве радужный флаг.

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Впервые радужный флаг использовали 25 июня 1978 года на гей-прайде в Сан-Франциско
Впервые радужный флаг использовали 25 июня 1978 года на гей-прайде в Сан-Франциско
Фото: depositphotos.com

25 июня на здании посольства США в Москве был вывешен флаг ЛГБТ-сообщества, на встрече президента России Владимира Путина по поправкам к конституции ему задали вопрос об этом случае. Видео опубликовал канал "Россия 24".

"Они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Не страшно, мы много раз говорили на этот счет. У нас позиция понятная. В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам", – отметил Путин.

Он сказал, что в России был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

"Пусть человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою судьбу. Навязывать просто ничего не надо, вот мы против чего", – сказал президент РФ.

В день начала голосования по поправкам к конституции в Москве вывесили ЛГБТ-флаг. Таким образом в посольстве отметили День радужного флага, его впервые использовали 25 июня 1978 года на гей-прайде в Сан-Франциско. Позже к американскому посольству присоединилось и британское, сообщает "Медуза".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что из Кремля флага не видно, и пообещал, что МИД РФ "обратит внимание на этот инцидент".

Одна из поправок к конституции России, которые были инициированы Путиным, провозглашает защиту брака между мужчиной и женщиной.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

Теги: Владимир Путин, США, ЛГБТ, посольство, Москва
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