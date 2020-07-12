В Польше проходит второй тур президентских выборов

Участки для голосования в Польше открылись в 7.00 и закроются в 21.00.

Голосовать будут около 30 млн человек Фото: EPA

В Польше стартовал второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Об этом 12 июля сообщает Onet.

Голосовать будут около 30 млн человек, в том числе 519 тыс. – за рубежом.

Участки для голосования открылись в 7.00 по местному времени (8.00 по киевскому времени) и закроются в 21.00 (22.00 по Киеву).

10 июля сообщалось, что по результатам соцопроса агентства IBRIS, проведенного по заказу портала Onet, Тшасковский опережает Дуду на 1,7 процентного пункта. За мэра Варшавы готовы проголосовать 47,4% респондентов, за Дуду – 45,7%.

28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов. Дуда получил 43,50% голосов. За Тшасковского проголосовали 30,46% избирателей.