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ПОЛИТИКА

"Мощный сигнал для России". Трамп заявил, что США могут отправить часть своих военных из Германии в Польшу

Президент Польши Анджей Дуда стал первым иностранным лидером, которого президент США Дональд Трамп принял в Белом доме после карантина, введенного в связи с коронавирусом. Лидеры говорили о сотрудничестве двух стран в области обороны.

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Американские войска будут переброшены в Польшу из Германии, сказал Трамп во время встречи с Дудой
Американские войска будут переброшены в Польшу из Германии, сказал Трамп во время встречи с Дудой
Фото: ЕРА

США могут нарастить американское военное присутствие на территории Польши, президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда обсудили это 24 июня, сообщила пресс-служба Белого дома.

"На нашей сегодняшней встрече президент Дуда и я подтвердили жизненно важный союз между нашими народами. В прошлом году мы подписали две совместные декларации для расширения нашего сотрудничества в области безопасности, и мы с нетерпением ожидаем подписания соглашения о сотрудничестве в области обороны", – сказал Трамп, отметив, что Дуда стал первым политиком, которого приняли в Белом доме с начала пандемии коронавируса. 

Президент США сказал, что американские подразделения, "вероятно, будут переброшены из Германии в Польшу".

"Мы собираемся сократить наши силы в Германии. Часть [военных] вернется домой, а часть будет отправлена в другие места, Польша станет одним из таких мест в Европе", – заявил Трамп. 

Речь идет об "очень мощном сигнале для России", подчеркнул президент США. 

Глава Белого дома не уточнил, какое число военных может быть направлено в Польшу. В настоящее время на территории ФРГ находится около 52 тыс. солдат и офицеров США, их численность будет сокращена до 25 тыс., отметил он.

Президент Польши сказал, что просил Трампа не выводить американские войска из Европы. 

"Я не осмелюсь сказать президенту США, куда ему следует направить своих солдат. Однако если меня кто-нибудь спросит, готов ли я к тому, что Польша получит больше американских войск в нашей стране, то, конечно, я готов. В 2014 году Россия атаковала Украину. Она аннексировала Крым, оккупировала Луганск и Донецк. До этого она напала на Грузию. 2014 год был годом огромных страхов – огромных страхов в странах Балтии и очень больших, очень больших среди польского общества", – сказал Дуда. 

Польша стала членом НАТО в 1999 году. Сейчас на территории государства находится около 4000 военных США, отмечает Bloomberg.

В сентябре 2018 года Трамп и Дуда провели переговоры, по итогам которых было решено расширить сотрудничество стран в сфере обороны. Они объявили о возможном размещении в Польше американской военной базы. 

В марте 2019-го генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил изданию The Wall Street Journal, что НАТО планирует построить в Польше арсенал для хранения американской военной техники

17 июня польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что США разместят войска в шести пунктах на восточной границе Польши. Министр отмечал, что американские войска, размещенные на границе Польши и Беларуси, будут сдерживать возможного агрессора.

Теги: США, Польша, Белый дом, карантин, Дональд Трамп, Анджей Дуда, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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