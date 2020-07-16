Трамп сменил главу предвыборного штаба

Президент США Дональд Трамп, который идет на второй срок, сменил главу своего предвыборного штаба за три с небольшим месяца до выборов. Об этом он 15 июля сообщил в Twitter.

"Рад сообщить, что Билл Стипен назначен на должность менеджера кампании. Брэд Парскейл, который был со мной в течение очень долгого времени и руководил нашими прекрасными цифровыми и информационными стратегиями, останется в этой роли, будучи старшим советником кампании. Оба активно участвовали в нашей исторической победе 2016 года, и я с нетерпением жду второй совместной победы, большой и очень важной", – написал Трамп.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020

...be on the way, and Americans want safe streets and communities! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020

Стипен ранее работал директором Белого дома по политическим вопросам, с декабря 2018 года занимал пост политического советника предвыборного штаба Трампа.

В 2016 году Трамп также летом в преддверии выборов сменил руководителя штаба, назначив на эту должность политтехнолога Пола Манафорта. Однако скандал с обнародованием данных "амбарной книги" украинской Партии регионов вынудил тогдашнего кандидата в президенты от республиканцев уже через два месяца понизить статус Манафорта – менеджером избирательной кампании стала Келлиэнн Конвей.