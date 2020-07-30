"Мне повезло, что она была рядом". Мишель Обама показала 83-летнюю мать-именинницу

Супруга 44-го президента США Барака Обамы Мишель Обама в социальных сетях поздравила мать Мариан Робинсон с 83-летием.

56-летняя экс-первая леди США Мишель Обама на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена во время объятий со своей матерью Мариан Робинсон. Публикацию Обама посвятила 83-летию матери.

"Любой, кто знаком с моей мамой, знает, что она – та, к которой можно обратиться за советом или поддержкой. Мне так повезло, что она была рядом, когда я взрослела", – написала Обама.

Мариан Робинсон (девичья фамилия Шилдс) родилась в 1937 году в Чикаго. В 1960 году она вышла замуж за Фрейзера Робинсона. У пары родилось двое детей – сын Крейг (1962) и дочь Мишель (1964). В 1992 году Мишель вышла замуж за Барака Обаму, будущего президента США.

Во время президентской каденции Барака Обамы (20 января 2009 – 20 января 2017), мать Мишель жила в Белом доме, помогая с воспитанием детей. Сейчас она живет отдельно от семьи дочери.

Ранее Обама призналась, что мама воспитывала ее слишком мягко, позволяя конфликтовать с соседскими детьми и собственным дедушкой. "Она и мой отец Фрейзер позволяли нам с братом оставаться самими собой", – призналась Обама.