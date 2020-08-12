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Трамп заявил, что удивлен кандидатурой Харрис, которую Байден рассматривает на пост вице-президента

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что вице-президентом в случае его победы на выборах станет сенатор от штата Калифорния Камила Харрис. Президент США Дональд Трамп сказал, что удивлен таким выбором, поскольку Харрис, по его мнению, неуважительно относилась к Байдену.

Трамп: Харрис очень неуважительно относилась к Джо Байдену
Трамп: Харрис очень неуважительно относилась к Джо Байдену
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп 11 августа раскритиковал кандидатуру возможного вице-президента в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. 

Вчера Байден объявил, что претендентом на пост вице-президента в случае его победы является сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.

Во время брифинга в Белом доме 11 августа Трамп заявил, что был удивлен выбором Байдена, поскольку Харрис его критиковала. 

"Она очень неуважительно относилась к Джо Байдену... Когда она говорила во время первичных дебатов демократов о Сонном Джо – это было ужасно. И я бы подумал, что он бы не стал ее выбирать", – сказал президент.

Трамп опубликовал в Twitter ролик, в котором Харрис называют "фальшивкой", а Байдена – "худшим выбором для американцев".

"С Харрис в качестве "политической жизненной силы" Джо Байден передает контроль над нашей страной радикальной мафии с обещаниями повысить налоги, сократить финансирование полиции, убить рабочие места в энергетике и открыть наши границы", – говорится в подписи к ролику.

Байден 11 августа заявил, что Харрис – лучший человек, который поможет вести борьбу против действующего Трампа и вице-президента Майка Пенса.

Харрис – единственная темнокожая женщина в Сенате США, она была впервые избрана в 2016 году, до этого занимала должности генерального прокурора Калифорнии и окружного прокурора Сан-Франциско. Она – уроженка Окленда, дочь ямайских и индийских иммигрантов.

Год назад Харрис, которая тоже боролась за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, обвиняла Байдена в расизме. В случае избрания она станет первой темнокожей женщиной на посту вице-президента США.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Джо Байден и действующий президент Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Согласно социологическим опросам, Байден опережает Трампа в президентском рейтинге.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы президента США 2020, Камала Харрис
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