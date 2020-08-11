Байден назвал своего претендента на пост вице-президента. Им стала его бывшая конкурентка, обвинившая его в расизме

Кандидат в президенты США Джо Байден сообщил, что сенатор от штата Калифорния Камала Харрис – лучший человек, который поможет вести борьбу против действующего президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

Кандидат в президенты США от Демократической партии, сенатор от штата Делавэр Джозеф Байден выбрал своего кандидата в вице-президенты. Им стала сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сообщает NBC News.

В электронном письме своим сторонникам Байден сообщил, что Харрис – лучший человек, который поможет вести борьбу против действующего президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

Год назад Харрис, которая тоже была кандидатом в президенты от Демократической партии, обвиняла Байдена в расизме. В случае избрания она станет первой темнокожей женщиной на посту вице-президента США.

Харрис – единственная темнокожая женщина в Сенате США, она была впервые избрана в 2016 году после того, как занимала должность генерального прокурора Калифорнии, а до этого – окружного прокурора Сан-Франциско. Она – уроженка Окленда, штат Калифорния, дочь ямайских и индийских иммигрантов.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

По состоянию на 22 июля, за Байдена готовы проголосовать 46% зарегистрированных избирателей. 38% респондентов заявили, что намерены поддержать действующего главу государства, республиканца Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Ipsos и агентством Reuters.