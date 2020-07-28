Байден победит Трампа на выборах президента США с вероятностью 90% – The Economist

Шансы вероятного кандидата от Демократической партии Джо Байдена победить на выборах президента США, которые запланированы на ноябрь 2020 года, значительно выше, чем шансы действующего президента Дональда Трампа. Об этом говорится в прогнозе, разработанном изданием The Economist.
Так, вероятность победы Байдена в коллегии выборщиков оценивается в 90% (девять шансов из 10), Трампа – 10% (один шанс из 10).
Что касается голосов избирателей, то, согласно прогнозу, у Байдена вероятность победы составляет 98%, у Трампа – 2%.
На данный момент модель предсказывает победу Байдена в 25 штатах, Трампа – в 20.
Прогноз The Economist обновляется каждый день, он формируется на основе данных национальных опросов и экономических индикаторов.
Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.
По состоянию на 22 июля, за Байдена готовы проголосовать 46% зарегистрированных избирателей. 38% респондентов заявили, что намерены поддержать действующего главу государства, республиканца Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Ipsos и агентством Reuters.