Трамп заявил, что Байден должен пройти тест на когнитивные способности

Президент США Дональд Трамп считает, что его вероятный соперник на выборах Джо Байден слишком стар для того, чтобы возглавлять государство. Трампу сейчас 74 года, Байдену – 77.

Трамп заявил, что у глав РФ, Китая и Турции "острый ум" Фото: ЕРА

Вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности, заявил глава государства Дональд Трамп 22 июля в интервью телеканалу Fox News.

Президентство, по словам Трампа, требует выносливости и психического здоровья, поэтому Байден "обязан" пройти такой тест.

Американский президент уверяет, что сам уже прошел тест на оценку когнитивных способностей, чтобы доказать СМИ свою профпригодность. По его словам, он сделал это после ряда сообщений, которые ставили под сомнения его способности.

Трамп считает, что Байден, который на три года старше его самого, слишком стар для поста президента.

"Могу вам сказать, что председатель Китая Си [Цзиньпин] обладает острым умом, [российский] президент [Владимир] Путин обладает острым умом, у [президента Турции Реджепа] Эрдогана острый ум", – добавил американский президент.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.