В предвыборной рекламе Трампа использовали фото из Украины как иллюстрацию хаоса

Фото протестующих на Майдане Незалежности в Киеве использовали в предвыборной рекламе президента США Дональда Трампа для иллюстрации хаоса. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Пользователи соцсетей раскритиковали предвыборную рекламу президента США Дональда Трампа, который вновь баллотируется на эту должность, из-за использования фотографий из Украины. Об этом написали журналисты The Hill.

Рекламный пост построен на противопоставлении порядка и хаоса. На фото с одной стороны – сам Трамп, олицетворяющий порядок, с другой – человек, нападающий на полицейского. Внизу подпись: “Общественная безопасность против хаоса и насилия”. Для иллюстрации хаоса авторы использовали фото времен Революции достоинства в Украине.

LOL



a new Trump ad warning of chaos & violence depicts a cop being attacked by protesters...



...only it's a pic from Kyiv in 2014, when Yanukovich's thugs fought to quash a democratic uprising.https://t.co/VfJujT50Lm pic.twitter.com/QBrlwauo6s — Jesse Lehrich (@JesseLehrich) July 22, 2020

В посте соучредителя компании AccountableTech и бывшего советника экс-госсекретаря Хиллари Клинтон Джесси Лериха говорится, что в рекламе Трампа используется фотография, сделанная в Киеве в 2014 году, когда "бандиты Януковича боролись за подавление демократического восстания".

Реклама была запущена 21 июля в Facebook, в частности, в группе “Евангелисты за Трампа”. В библиотеке рекламных объявлений указано, что она оплачена DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

Фотография с Майдана Незалежности в Киеве имеется в открытом доступе в Wikimedia Commons с лицензией Creative Commons 3.0. То есть ее может использовать кто угодно с указанием автора Мстислава Чернова.

Сейчас рекламного поста на странице “Евангелисты за Трампа” в Facebook уже нет.

В ответ на запрос BBC в компании Facebook ответили, что не будут предпринимать никаких действий против поста и больше никаких комментариев не дали.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

Основные конкуренты на пост – традиционно кандидаты от крупнейших политических партий Америки: Демократической – Джо Байден и Республиканской – Дональд Трамп.

Предвыборная кампания нынешнего года проходит на фоне протестов против расизма, возникших после убийства полицейским в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.