В США на голосование на выборах хотели зарегистрировать умершего 12 лет назад кота

Семье Тимсов из Атланты (США) пришла регистрационная форма на голосование на выборах президента на имя их умершего кота. Об этом 10 июля сообщает Fox News.
Рон Тимс рассказал, что нашел в своей почте письмо, адресованное Коди Тимсу. Однако Коди – это кличка его кота, который умер 12 лет назад в возрасте 18 лет. Мужчина описал его как отличного питомца, который очень любил свою семью.
В офисе госсекретаря штата журналистам заявили, что не присылали эту регистрационную форму. По словам властей, это сделали неназванные "третьи лица", которые обманом получили списки адресов и имен жителей.
Кроме того, в офисе госсекретаря отметили, что даже если бы Коди был еще жив и появился на выборах, ему не разрешили бы голосовать, так как у него не было лицензии или удостоверения личности штата.
На вопрос, как бы кот проголосовал, будь у него такая возможность, его владельцы заявили, что он – демокот (англ. "DemoCAT", где "demo" – сокращение от "демократ", а "cat" – "кот").
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Основная борьба за Белый дом традиционно ведется между кандидатами от двух крупнейших политических сил Штатов: Демократической и Республиканской партий.
Демократов почти наверняка будет представлять бывший вице-президент Джо Байден (все его соперники уже выбыли из гонки), республиканцев – нынешний президент Дональд Трамп.