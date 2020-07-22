Российский бизнесмен подал в суд на автора досье о Трампе

В "российском досье" на президента США Дональда Трампа, подготовленном бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом, говорилось, что российский бизнесмен Алексей Губарев и его компания Webzilla могли быть причастны ко взлому серверов Национального комитета Демократической партии США в 2016 году.

Российский бизнесмен Алексей Губарев подал иск в Высокий суд Лондона к бывшему сотруднику британской разведки, автору "российского досье" на президента США Дональда Трампа Кристофера Стила. Как пишет The Daily Mail, россиянин считает, что публикация досье нанесла ущерб его деловой репутации.

В "российском досье", опубликованном на сайте BuzzFeed, говорилось, что Губарев и его компания Webzilla могли быть причастны ко взлому серверов Национального комитета Демократической партии США в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах в 2016 году. Адвокат, представляющий интересы российского бизнесмена, отметил, что впоследствии BuzzFeed извинилась и убрала имя Губарева и название его компании из публикации.

Защита Стила в свою очередь подчеркивает, что подготовленный бывшим разведчиком доклад "носил конфиденциальный характер" и Стил не может нести ответственность за его "несанкционированную публикацию".

Рассмотрение иска началось 20 июля. Ожидается, что в течение пяти дней суд будет заслушивать позиции сторон, после чего примет решение.

10 января 2017 года издание BuzzFeed опубликовало доклад о "компрометирующих фактах" на Трампа, составленный бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом. В нем были сообщения о контактах помощников избранного президента с российскими оперативниками. Также говорилось, что еще до избрания главой Белого дома миллиардер снимал президентский номер в московском отеле Ritz-Carlton и приглашал туда проституток, что было зафиксировано россиянами.

По данным CNN, секретные документы также содержали информацию о личных финансах Трампа.

Сам Трамп назвал доклад фейком и "тотальной политической охотой на ведьм".

В 2018 году иск о клевете в связи с публикацией доклада подавали российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан.