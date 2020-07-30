Венедиктов: Трамп – проблема для Америки. А Байден вернет Америку на путь лидерства

Действующий президент США Дональд Трамп является проблемой страны, а демократ Джо Байден в случае победы на выборах главы государства вернет Америку на путь лидерства. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Трамп – это проблема для Америки. И мы получаем свободные руки. Байден вернет, если сможет, Америку на путь лидерства – и, значит, с ним и с Америкой придется считаться. Сейчас с ней можно не считаться, потому что президент Америки говорит: "Да чего с нами считаться? Мы Америкой занимаемся. У вас Европа какая-то, Украина какая-то, Ближний Восток какой-то. А у меня здесь заводы". Это другое видение, и, конечно, Байден в этом смысле хуже [для президента РФ Владимира Путина]. Политика Байдена хуже для нынешней команды российского президента, потому что он вернется в Европу", – отметил Венедиктов.

Венедиктов: Путин увидел, что его окружение начало расползаться под пальцами. И тогда он сказал: "Ах так, суки?!" Читайте полную версию интервью

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут лидирующий по данным соцопросов бывший вице-президент США демократ Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

30 июля Трамп предложил перенести выборы президента США из-за пандемии коронавируса.

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