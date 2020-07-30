Федрезерв США сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Федрезерв США удерживает базовую ставку на уровне 0–0,25% с середины марта текущего года в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Совет управляющих Федеральной резервной системой США решил оставить базовую ставку на уровне 0–0,25%. Об этом говорится в заявлении регулятора, опубликованном 29 июля.

В Федрезерве подчеркнули, что вспышка коронавируса стала причиной "огромных человеческих и экономических трудностей в Соединенных Штатах и во всем мире".

"После резкого снижения экономическая активность и занятость несколько выросли в последние месяцы, но остаются значительно ниже [привычного] уровня. Слабый спрос и значительное снижение цен на нефть сдерживают инфляцию потребительских цен", – сказано в заявлении.

В связи с этим руководство ФРС "решило сохранить целевой диапазон ставки на уровне 0–0,25%".

"Совет намерен сохранять этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика пережила [кризис] и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен", – подчеркивается в сообщении.

В марте 2020 года Федрезерв США дважды экстренно снижал процентную ставку, чтобы защитить экономику от негативного воздействия, вызванного распространением коронавирусной инфекции. 3 марта ставка была снижена на 0,5 процентных пункта – до 1–1,25%. 16 марта ФРС решил снизить ставку еще на 1 процентный пункт – до нулевого уровня.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На данный момент в США коронавирусом заразилось более 4,4 млн человек (во всем мире – 17,03 млн), более 150 тыс. из них скончались (667 тыс. – во всем мире).