Цена золота обновила исторический максимум

Во вторник, 28 июля, стоимость унции золота достигла $1981, что является максимальным показателем в истории.

Биржевые цены на золото 28 июля достигли исторического максимум. Как пишет Forbes, во вторник стоимость унции выросла до $1981.

Предыдущий максимум – $1944 за унцию – был установлен в понедельник, 27 июля. До этого максимум составлял $1921 за унцию, этот рекорд держался с 2011 года.

В целом с начала года золото подорожало на 28%.

Forbes подчеркивает, что стоимость золота растет уже четыре месяца подряд и, вероятно, вскоре преодолеет отметку в $2 тыс. за унцию и будет расти, пока не достигнет $3 тыс.

Главными причинами подорожания драгоценного металла издание называет падение фондовых рынков в связи с пандемией коронавируса, а также эмиссию денежной массы для поддержки экономики, прежде всего в США. Все это усиливает давление на доллар и провоцирует рост стоимости золота как наименее рискового актива.