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Цена на золото выросла до восьмилетнего максимума

Стоимость унции золота на фоне пандемии коронавирусной инфекции достигла максимума почти за восемь лет и 24 июня преодолела отметку в $1776.

Как сообщает американский телеканал CNN, подорожание одного из самых безопасных активов свидетельствует, что инвесторы не уверены в стабилизации и скором восстановлении рынка.

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