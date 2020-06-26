Глава Европейского центробанка надеется, что мир уже прошел нижнюю точку экономического кризиса

Такое мнение высказала глава Европейского центробанка, бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард (трансляция ее выступления на онлайн-конференции Northern Light Summit доступна в Twitter центробанка).
"Мы, вероятно, уже прошли нижнюю точку [кризиса]. Хотя, конечно, еще может быть вторая волна пандемии", – подчеркнула Лагард, приведя в пример пандемию испанки, которая продолжалась около двух лет.
Она добавила, что нынешний экономический кризис – самый глубокий из всех, с которыми человечество сталкивалось в своей истории.
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