Глава Европейского центробанка надеется, что мир уже прошел нижнюю точку экономического кризиса

Мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, вероятно, уже прошел нижнюю точку.

Такое мнение высказала глава Европейского центробанка, бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард (трансляция ее выступления на онлайн-конференции Northern Light Summit доступна в Twitter центробанка).

"Мы, вероятно, уже прошли нижнюю точку [кризиса]. Хотя, конечно, еще может быть вторая волна пандемии", – подчеркнула Лагард, приведя в пример пандемию испанки, которая продолжалась около двух лет.

Она добавила, что нынешний экономический кризис – самый глубокий из всех, с которыми человечество сталкивалось в своей истории.